Feuerwehr Witten

FW Witten: Folgemeldung - Verkehrsunfall mit Verletzten

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Witten (ots)

Alle betroffenen und verletzten Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Wittener sowie in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und die Fahrbahn gereinigt. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle wurden anschließend zurückgebaut. Der Einsatz der Feuerwehr ist soeben beendet worden.

Einer der beteiligten Pkw führte einen Anhänger mit, in dem drei Rinder transportiert wurden. Die Tiere blieben bei dem Unfall unverletzt und werden durch einen benachbarten Landwirt in Obhut genommen.

Im Einsatz waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr die Löscheinheit Bommern sowie die Löscheinheit Hölzer. Insgesamt befanden sich 38 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Die Hauptwache wurde während des Einsatzes durch die Löscheinheit Mitte mit 15 Einsatzkräften besetzt.

Die Bommerholzer Straße bleibt für die weitere Unfallaufnahme durch die Polizei weiterhin gesperrt.

Lagedienst

Heiko Szczepanski

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