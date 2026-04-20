Polizei Aachen

POL-AC: Zigarettenautomaten gesprengt: Kriminalpolizei sucht Zeugen

StädteRegion Aachen/ Eschweiler/ Alsdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in Eschweiler und Aachen gesprengt. In Alsdorf blieb es bei einem Versuch. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.04.26) hatten Unbekannte gegen 00:20 Uhr offenbar Böller in einen Automaten an der Siersdorfer Straße in Alsdorf gesteckt, die zwar zündeten, aber keinen Schaden am Automaten verursachten. Die Täter flüchteten anschließend ohne Beute.

Am Sonntag (19.04.26) gegen 05:20 Uhr wurde an der Eduard-Mörike-Straße in Eschweiler ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Der Automat wurde komplett zerstört. Zeugen wollen zwei Männer gesehen haben, die mit Taschen vom Tatort flüchteten. Die genaue Beute ist noch nicht bekannt.

Am Montag (20.04.26) gingen gegen 04:05 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei Aachen ein. Zeugen meldeten einen aufgesprengten Zigarettenautomaten an der Hanbrucher Straße in Aachen. Die Täter flüchteten in einem schwarzen Auto.

Die zuständigen Kriminalkommissariate der Polizei Aachen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim jeweils ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden: Während der Bürozeiten erreichen Sie die Kripo bezüglich des Alsdorfer Falls unter 0241-9577 33401, bezüglich des Eschweiler Falls unter 0241-9577 33301 und bezüglich des Aachener Falls unter der Rufnummer 0241- 9577 33201. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (sk)

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