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Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand im Wohngebäude

Witten (ots)

In einem Wohngebäude ist es am 26.05.2026 gegen 13:30 Uhr zu einem Brandereignis gekommen. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Witten sowie der Löscheinheit Mitte sind vor Ort tätig geworden und konnten durch das frühzeitige Einleiten von Löschmaßnahmen eine Ausbreitung verhindern. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Aufgrund der starken Verrauchung sind die Einsatzkräfte noch im Einsatz gebunden.

Die Löscheinheit Bommern sowie weitere Kräfte der Löscheinheit Mitte stellen für die Dauer des Einsatz den Grundschutz sicher.

Jessica Klos

Lagedienst

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Witten
Pressestelle
Telefon: 02302 9230
E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de
http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell

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