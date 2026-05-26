Feuerwehr Witten

FW Witten: Brand im Wohngebäude

Witten (ots)

In einem Wohngebäude ist es am 26.05.2026 gegen 13:30 Uhr zu einem Brandereignis gekommen. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Witten sowie der Löscheinheit Mitte sind vor Ort tätig geworden und konnten durch das frühzeitige Einleiten von Löschmaßnahmen eine Ausbreitung verhindern. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Aufgrund der starken Verrauchung sind die Einsatzkräfte noch im Einsatz gebunden.

Die Löscheinheit Bommern sowie weitere Kräfte der Löscheinheit Mitte stellen für die Dauer des Einsatz den Grundschutz sicher.

Jessica Klos

Lagedienst

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