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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit endet in Körperverletzung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr endete ein Streit zwischen zwei Männern in der Schwetzinger Straße in einer Körperverletzung.

Ein 40-Jähriger war mit einem noch unbekannten Täter aus noch nicht geklärten Gründen in einen verbalen Streit verwickelt, als der Unbekannte plötzlich zuschlug. Hierbei wurde der 40-Jährige im Gesicht getroffen, stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der Unbekannte ließ jedoch noch nicht von seinem Kontrahenten ab. Er schlug und trat auf den am Boden liegenden Verletzten ein und flüchtete anschließend.

Trotz sofortiger Fahndung nach dem Täter gelang diesem die unerkannte Flucht.

Er wird wie folgt beschrieben: "südländischer" Phänotyp, ca. 30 Jahre alt, hatte eine schwarze Basecap mit Schild nach hinten getragen, war mit einem schwarzen Tanktop, einer schwarzen Sporthose sowie weißen Sportschuhen bekleidet.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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