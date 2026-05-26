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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drehscheibe auf Spielplatz beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch eine bislang noch unbekannte Täterschaft wurde am Montag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:05 Uhr, eine Drehscheibe auf einem Spielplatz in der Straße Am Pilgerhaus Mithilfe von Feuerzeugbenzin in Brand gesetzt. Hierdurch wurde die Drehscheibe vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Ein Zeuge konnte eine sechs- bis siebenköpfige Gruppe von Kindern beobachten, die im Tatzeitraum mit ihren E-Scootern von einer Haltestelle in Richtung des Spielplatzes gefahren sein sollen. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist momentan noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201 / 1003-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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