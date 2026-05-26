Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16 Uhr auf der Schwanheimer Straße (L590) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer alleinbeteiligt stürzte und sich schwer verletzte.

Ein 18-jähriger Mann fuhr mit seiner Yamaha auf der L590 von Schwanheim kommend in Richtung Eberbach. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach aktuellen Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich mit der Fußraste auf die Fahrbahn. Durch den Bodenkontakt kam der Mann mit seinem Motorrad zu Fall und rutschte nach links über die Fahrbahn, kollidierte mit einem Leitpfosten und blieb in einem angrenzenden Wald liegen.

Der 18-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung eine Klinik gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro.

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