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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Reifen an Fahrzeugen beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 11 Uhr, wurden in der Straße "Am Oberen Luisenpark" durch eine unbekannte Täterschaft die Reifen von vier abgestellten Fahrzeugen mit einem Gegenstand zerstochen. Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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