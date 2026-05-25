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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: "Balkonbrand" in den F-Quadraten

Mannheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, kurz vor 12:30 Uhr, meldete ein Mieter eines Wohnanwesens in den Mannheimer F-Quadraten einen "Balkonbrand". Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes verlegten umgehend zur Einsatzstelle.

Feststellungen vor Ort ergaben letztlich, dass eine Balkonmarkise im 3.OG in Brand geriet. Die Ursache hierfür konnte aber bislang noch nicht geklärt werden. Der Markisenbrand konnte aber rasch gelöscht und der Einsatz schnell wieder beendet werden. Anwohner kamen hierbei nicht zu Schaden.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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