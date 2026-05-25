Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Segelflugzeug muss im Feldgebiet notlanden - Pilot unverletzt

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag, gegen ca. 16:00 Uhr, kam es Feldgebiet zwischen dem Heidelberger Airfild und der Heidelberger Bahnstadt zu einer Notlandung eines Segelflugzeuges. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Pilot zuvor vom Flugplatz Ludwigshafen-Dannstadt gestartet und beabsichtigte dort auch wieder zu landen. Auf dem Rückflug verlor das Luftfahrzeug allerdings über Heidelberg zunehmend an Auftrieb, weshalb der Pilot eine Notlandung einleiten musste.

Das Segelflugzeug landete letztlich in einer Biotopwiese der Stadt Heidelberg, im Gewann Schafwedel. Der Pilot erlitt bei der außerplanmäßigen Landung keinerlei Verletzungen. Am Segelflugzeug brach dagegen bei dem Landemanöver ein Stützrad ab und die Aufhängung des Hauptfahrwerkes wurde hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird derzeit auf ca. 1000,- EUR beziffert.

Die erforderlichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch das örtlich zuständige Polizeirevier Heidelberg-Süd.

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