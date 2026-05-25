PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Segelflugzeug muss im Feldgebiet notlanden - Pilot unverletzt

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag, gegen ca. 16:00 Uhr, kam es Feldgebiet zwischen dem Heidelberger Airfild und der Heidelberger Bahnstadt zu einer Notlandung eines Segelflugzeuges. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Pilot zuvor vom Flugplatz Ludwigshafen-Dannstadt gestartet und beabsichtigte dort auch wieder zu landen. Auf dem Rückflug verlor das Luftfahrzeug allerdings über Heidelberg zunehmend an Auftrieb, weshalb der Pilot eine Notlandung einleiten musste.

Das Segelflugzeug landete letztlich in einer Biotopwiese der Stadt Heidelberg, im Gewann Schafwedel. Der Pilot erlitt bei der außerplanmäßigen Landung keinerlei Verletzungen. Am Segelflugzeug brach dagegen bei dem Landemanöver ein Stützrad ab und die Aufhängung des Hauptfahrwerkes wurde hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird derzeit auf ca. 1000,- EUR beziffert.

Die erforderlichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch das örtlich zuständige Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 08:58

    POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in der Küche eines Einfamilienhauses

    Neckargemünd (ots) - Am 23.05.2026 kam es kurz nach 13:00 Uhr zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Über Notruf meldete eine Hauseigentümerin aus dem Kohlackerweg in Waldhilsbach, dass ihre Küche brennen würde. Beim Eintreffen der Streife war das Feuer bereits durch einen Nachbarn der Dame gelöscht ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 08:20

    POL-MA: Mannheim/BAB6, Parkplatz Linsenbühl: Trinkgelage führt zu Polizeieinsatz

    Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 6.00 Uhr, wurde die Polizei zum Parkplatz Linsenbühl auf der A 6 gerufen. Ursächlich war eine Zusammenkunft von drei Männern, die dort augenscheinlich diverse Alkoholika konsumierten und letztendlich in einen Streit gerieten. Da einer der Männer befürchtete, dass dieser Streit auszuarten drohte, verständigte er zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren