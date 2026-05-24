Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in der Küche eines Einfamilienhauses

Neckargemünd (ots)

Am 23.05.2026 kam es kurz nach 13:00 Uhr zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Über Notruf meldete eine Hauseigentümerin aus dem Kohlackerweg in Waldhilsbach, dass ihre Küche brennen würde. Beim Eintreffen der Streife war das Feuer bereits durch einen Nachbarn der Dame gelöscht worden. Geistesgegenwärtig eilte der Mann, als er den Rauchmelder aus der Nachbarswohnung hörte zu der 83-jährigen, verbrachte sie nach draußen und löschte anschließend das Feuer. Laut der Bewohnerin kam sie wohl aus Versehen an einen der Drehknöpfe des Herdes, als sie sich ein Glas Wasser holte. Es ist davon auszugehen, dass eine der Herdplatten die darauf befindliche Abdeckung zuerst erhitze und diese dann in Brand geriet. Beide betroffenen Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Gebäudeschaden entstand keiner, in der Küche entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Nach Überprüfung und Lüften durch die Feuerwehr Neckargemünd konnte die Bewohnerin wieder zurück in ihre Wohnung.

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