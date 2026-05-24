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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei der Flucht vor der Polizei - Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagabend kam es kurz vor 18:00 Uhr in einer Unterkunft in Hockenheim zu verbalen Streitigkeiten, weshalb die Polizei verständigt wurde. Ein 34-jähriger Mann wollte sein seit längerem bestehendes Hausverbot nicht akzeptieren und kam der Aufforderung das Gelände zu verlassen nicht nach. Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchte dieser nun plötzlich zügig die Örtlichkeit zu verlassen. Er ignorierte mehrfach die Anweisung stehen zu bleiben und rannte kurz darauf in Richtung Tahlhausstaße. Hier überquerte er mehrfach die Fahrbahn ohne auf den Verkehr zu achten. Mehrere Autofahrer mussten deshalb eine sogenannte Gefahrenbremsung bzw. "Vollbremsung" einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Flüchtenden zu vermeiden. Im weiteren Verlauf konnte der Störer durch die Polizeibeamten in einem Schnellrestaurant gestellt und festgenommen werden. Auch hier zeigte sich der 34-Jährige unkooperativ und widersetzte sich den Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeireviers Hockenheim übernommen. Weitere Geschädigte, die durch die waghalsige Flucht gefährdet wurden sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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