Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugbrand in der Heidelberger Altstadt, PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6280670, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Fahrzeugbrand ist mittlerweile gelöscht, ein Übergreifen auf Gebäude wurde rechtzeitig durch die Feuerwehr verhindert. Der Brand an dem älteren VW-Bus entstand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Fahrzeug. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Während der noch andauernden Aufräumbarbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

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