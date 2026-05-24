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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugbrand in der Heidelberger Altstadt, PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6280670, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Fahrzeugbrand ist mittlerweile gelöscht, ein Übergreifen auf Gebäude wurde rechtzeitig durch die Feuerwehr verhindert. Der Brand an dem älteren VW-Bus entstand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Fahrzeug. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Während der noch andauernden Aufräumbarbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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