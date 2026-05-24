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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugbrand in der Heidelberger Altstadt, PM 1

Heidelberg (ots)

Derzeit kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes am Kornmarkt in Heidelberg zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Nähere Informationen liegen nocht nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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