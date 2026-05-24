POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugbrand in der Heidelberger Altstadt, PM 1
Heidelberg (ots)
Derzeit kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes am Kornmarkt in Heidelberg zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Nähere Informationen liegen nocht nicht vor. Es wird nachberichtet.
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