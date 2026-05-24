POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugbrand in der Heidelberger Altstadt, PM 1

Mannheim (ots) - Am Freitagabend gegen 23.14 Uhr, kam es in der Schwetzingerstraße nach einem verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 40-Jjährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich eine Platzwunde am Hinterkopf zuzog. Anschließend trat der Täter mehrfach auf den Boden liegenden Geschädigten ein. Hierdurch erlitt dieser ...

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