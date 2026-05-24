POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche im Stadtgebiet Wiesloch, Einsatz eines Hubschraubers, PM 2

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, kam es in Wiesloch Rauenberg auf dem Gelände einer Tankstelle zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde vermutlich auch ein Messer eingesetzt. Zwei Personen wurden im Rahmen der Auseinandersetzung verletzt und müssen ärztlich behandelt werden. Um die ...

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