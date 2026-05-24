POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche im Stadtgebiet Wiesloch, Einsatz eines Hubschraubers, PM 2
Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)
Die um 22:44 Uhr gemeldet Suche nach einer 19-jährigen jungen Frau konnte erfolgreich beendet werden. Sie wurde gegen 23:30 Uhr in Heilbronn angetroffen.
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