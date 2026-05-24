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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche im Stadtgebiet Wiesloch, Einsatz eines Hubschraubers, PM 2

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Die um 22:44 Uhr gemeldet Suche nach einer 19-jährigen jungen Frau konnte erfolgreich beendet werden. Sie wurde gegen 23:30 Uhr in Heilbronn angetroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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