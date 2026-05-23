PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung mit Messer

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, kam es in Wiesloch Rauenberg auf dem Gelände einer Tankstelle zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde vermutlich auch ein Messer eingesetzt. Zwei Personen wurden im Rahmen der Auseinandersetzung verletzt und müssen ärztlich behandelt werden. Um die Hintergründe der Tat aufzuklären hat die Kriminalpolizeirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 09:10

    POL-MA: Mannheim: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitagabend gegen 23.14 Uhr, kam es in der Schwetzingerstraße nach einem verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 40-Jjährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich eine Platzwunde am Hinterkopf zuzog. Anschließend trat der Täter mehrfach auf den Boden liegenden Geschädigten ein. Hierdurch erlitt dieser ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 09:01

    POL-MA: 42-Jähriger mit 2,9 Promille im Auto gestoppt

    Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Freitagabend gegen 22 Uhr wurde dem Polizeirevier Sinsheim ein BMW gemeldet, der in Schlangenlinien auf der B292 zwischen Reichartshausen und Sinsheim fahren würde. Eine umgehend entsandte Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug auf Höhe der Mülldeponie feststellen, wie es weiterhin teilweise im Gegenverkehr fuhr. Es liegen derzeit keine Hinweise zu einer Gefährdung anderer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren