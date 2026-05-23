POL-MA: Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung mit Messer
Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am späten Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, kam es in Wiesloch Rauenberg auf dem Gelände einer Tankstelle zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde vermutlich auch ein Messer eingesetzt. Zwei Personen wurden im Rahmen der Auseinandersetzung verletzt und müssen ärztlich behandelt werden. Um die Hintergründe der Tat aufzuklären hat die Kriminalpolizeirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen.
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