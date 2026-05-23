Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 42-Jähriger mit 2,9 Promille im Auto gestoppt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend gegen 22 Uhr wurde dem Polizeirevier Sinsheim ein BMW gemeldet, der in Schlangenlinien auf der B292 zwischen Reichartshausen und Sinsheim fahren würde. Eine umgehend entsandte Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug auf Höhe der Mülldeponie feststellen, wie es weiterhin teilweise im Gegenverkehr fuhr. Es liegen derzeit keine Hinweise zu einer Gefährdung anderer Verkersteilnehmer vor. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle hatte der Fahrer Probleme, sein Gleichgewicht zu halten. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,9 Promille ergab, wurde der 42-jährige Fahrer zum Polizeirevier Sinsheim gebracht. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

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