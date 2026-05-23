Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Haltestelle - Zeugenaufruf

Heddesheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 21.05.2026 gegen 19 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter gegen die Glasscheibe der Haltestelle Heddesheim Bahnhof, wodurch diese zu Bruch ging. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß über die Feldwege in Richtung Mannheim. Der dabei entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 800 Euro geschätzt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Tatverdächtige soll zwischen 25-30 Jahre alt sein, augenscheinlich alkoholisiert bzw. angetrunken. Er trug schwarze Kleidung und ein Basecap. Ebenfalls soll ein schwarzer Rucksack mitgeführt worden sein. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, 06203/9305-0 zu melden.

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