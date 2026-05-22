Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A5, Vollsperrung nach Verkehrsunfall aufgehoben - PM 2

BAB A5 (ots)

Die bereits berichtete Vollsperrung der BAB A5 nach einem Verkehrsunfall, konnte gegen 20:00 Uhr wieder aufgehoben. Nach ersten Erkenntnissen wurden insgesamt 5 Personen verletzt, keiner davon lebensgefährlich. Mit dieser Pressemeldung wird auch die Fahrrichtung der Unfallstelle auf der BAB A5 korrigiert. Die Unfallstelle befand sich auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe, zwischen dem Kreuz Walldorf und der AS Kronau. Zum Unfallhergang wird nachberichtet.

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