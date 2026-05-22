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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Warnhinweise vor betrügerischen Anrufen im Raum Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit kommt es vermehrt im Bereich Weinheim zu betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen. Für den Bereich des Polizeireviers Weinheim werden Hinweise unter Tel.: 06201/10030 entgegengenommen.

Verdächtige Anrufe oder Betrugsversuche in anderen Orten können beim jeweils zuständigen Polizeirevier gemeldet werden.

Die Polizei rät bei verdächtigen Anrufen:

   - Legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich, sondern 
     ermöglicht Ihnen, durchzuatmen und sich neu zu sortieren.
   - Kontaktieren Sie die Anruferin, den Anrufer oder eine Person 
     Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer.
   - Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse preis.
   - Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte.
   - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig 
     vorkommt.
   - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer 
     geworden sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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