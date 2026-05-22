Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Warnhinweise vor betrügerischen Anrufen im Raum Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit kommt es vermehrt im Bereich Weinheim zu betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen. Für den Bereich des Polizeireviers Weinheim werden Hinweise unter Tel.: 06201/10030 entgegengenommen.

Verdächtige Anrufe oder Betrugsversuche in anderen Orten können beim jeweils zuständigen Polizeirevier gemeldet werden.

Die Polizei rät bei verdächtigen Anrufen:

- Legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich, sondern ermöglicht Ihnen, durchzuatmen und sich neu zu sortieren. - Kontaktieren Sie die Anruferin, den Anrufer oder eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer. - Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis. - Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte. - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

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