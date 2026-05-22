Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr war eine 53-jährige Frau zu Fuß im Neuen Weg-Nord in Richtung Kaufland unterwegs. Im Bereich der Einmündung Neuer Weg-Nord/Gütschowstraße fuhr ihr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg entgegen und stieß dabei mit der Fußgängerin zusammen. Beide Personen stürzten zu Boden. Die 53-Jährige verletzte sich leicht am Knie. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 14-15 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kurze, dunkle Haare, sonnengebräunte Haut.

Personen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise auf den unbekannten E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06271 / 9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

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