Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ablenkung durch Handy verursacht Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Blumenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad in der Blumenstraße. Während der Fahrt benutzte er sein Mobiltelefon und geriet infolge der dadurch verursachten Ablenkung wiederholt auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 50-jähriger Autofahrer erkannte die Situation und hielt sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an.

Der Fahrradfahrer war durch den Blick auf das Display seines Mobiltelefons weiterhin abgelenkt, bemerkte das haltende Fahrzeug offenbar nicht und fuhr auf dieses auf. Durch den Zusammenstoß zog sich der 24-Jährige leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu.

Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

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