Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 18:15 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer, bei dem der Fahrradfahrer verletzt wurde.

Eine unbekannte Person fuhr verbotswidrig mit einem grauen SUV auf der Hauptstraße, aus Richtung Fußgängerzone kommend. In dieselbe Richtung fuhr ein 60-jähriger Fahrradfahrer ordnungsgemäß auf dem dortigen Radweg. Das Auto streifte den Lenker des Fahrrades, so dass der Radfahrer zu Sturz kam. Der Mann verletzte sich dadurch leicht und wurde durch einen alarmierten Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die unbekannte Person flüchtete im Anschluss mit ihrem Auto unerlaubt von der Unfallstelle.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

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