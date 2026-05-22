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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Person bei Unfall auf der L560

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kam es auf der L560 bei Altlußheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 50-jährige Fahrerin eines Renault war auf der L560 von Karlsruhe kommend in Richtung Neulußheim unterwegs, als sie aufgrund von Unachtsamkeit einer vorausfahrenden 37-jährigen BMW-Fahrerin hinten auffuhr. Die BMW-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug zuvor verkehrsbedingt abbremsen müssen.

Durch den Zusammenstoß wurde die 37-Jährige leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Sie konnten jedoch ohne den Einsatz eines Abschleppdienstes von der Fahrbahn geschoben werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mehr als 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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