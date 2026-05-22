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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Zwei Leichtverletzte

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr ereignete sich in Dossenheim ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 34-jähriger Fahrer eines Honda Civic war auf der L531 unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 33-jährigen Fahrerin eines VW, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch die Kollision drehte sich der Honda um 180 Grad. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Honda als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L531 von der Schwabenheimer Straße in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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