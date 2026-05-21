Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 95-jähriger mit Masche "Falscher Polizeibeamter" betrogen

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag erhielt ein 95-jähriger Mann in Mannheim-Friedrichsfeld gegen 12 Uhr einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person.

Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass es im Rahmen einer Täterfestnahme zum Auffinden der Personalien des Seniors gekommen sei. Weiter würden Erkenntnisse vorliegen, dass in Kürze auch dessen Wertgegenstände entwendet werden sollen.

Im Verlauf des Gesprächs forderte der Unbekannte den Senior auf, seine Wertgegenstände zum Schutz vor einem möglichen Diebstahl aufzulisten und an den Polizeibeamten zu übergeben. Aus Angst vor einem möglichen Einbruch kam der 95-Jährige der Aufforderung nach und legte verschiedene Schmuckstücke im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags in eine Tasche.

Anschließend übergab er die Tasche an seiner Haustür an eine bislang unbekannte Person, die sich ebenfalls als vermeintlichen Polizeibeamten ausgab.

Erst nach der Übergabe wurde die Polizei durch Angehörige des 95-Jährigen über den Sachverhalt informiert.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen.

Tipps ihrer Polizei:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, insbesondere, wenn diese in zivil in Erscheinung treten, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Versichern Sie sich bei deren Dienststelle, ob die Amtspersonen dort bekannt sind. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten! - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden Sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

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