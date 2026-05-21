Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

MannheimRhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer verursachte am Mittwoch zwischen 08:20 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Apotheke in der Waibstadter Straße einen Unfall und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine 61-jährige Renault-Fahrerin stellte am Mittwochmorgen deren Fahrzeug auf dem Parkplatz ab und stellte gegen 15 Uhr einen nicht unerheblichen Schaden am Heck des Autos fest. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. An dem Renault konnten die Ermittler Lackantragungen feststellen, welche darauf schließen lassen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers in der Farbe Blau lackiert sein muss.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell