Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frau bei Flugunfall leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 16:00 Uhr beobachtete ein 40-jähriger Autofahrer, der auf der Bundesstraße 3 bei Schriesheim unterwegs war, den Absturz einer Drachenfliegerin. Er verständigte per Notruf sofort den Rettungsdienst und begab sich zur Absturzstelle.

Beim Eintreffen der ebenfalls alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weinheim befanden sich bereits ein Rettungshubschrauber und ein Krankenwagen zur medizinischen Versorgung der 37-jährigen Pilotin vor Ort.

Der Absturz hatte sich aus wenigen Metern Höhe ereignet, sodass sich die Drachenfliegerin nach vorliegenden Erkenntnissen lediglich leichte Verletzungen zuzog.

Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung im Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Über den Umfang der Beschädigung am Fluggerät liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Fachdezernat beim Kriminalkommissariat Mannheim übernommen.

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