Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim /Genf: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger

Mannheim (ots)

Das seit dem 09. Mai vermisste 14-jährige Mädchen (Pressemeldung Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6273602) wurde gestern im Raum Wuppertal wohlbehalten aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt und wird hiermit zurückgenommen. Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.

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