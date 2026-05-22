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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim /Genf: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger

Mannheim (ots)

Das seit dem 09. Mai vermisste 14-jährige Mädchen (Pressemeldung Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6273602) wurde gestern im Raum Wuppertal wohlbehalten aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt und wird hiermit zurückgenommen. Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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