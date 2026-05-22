POL-MA: Mannheim /Genf: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger
Mannheim (ots)
Das seit dem 09. Mai vermisste 14-jährige Mädchen (Pressemeldung Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6273602) wurde gestern im Raum Wuppertal wohlbehalten aufgefunden.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt und wird hiermit zurückgenommen. Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.
Rückfragen bitte an:
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Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
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