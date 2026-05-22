Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte stehlen Bronzefiguren vom Friedhof-Zeugenaufruf

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Mannheim (ots)

Im Zeitraum vom 01.04.2026 bis 20.05.2026 entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei Bronzefiguren von einem Grab auf dem Seckenheimer Friedhof im Krautgartenweg.

Die zwei etwa 20-30 cm großen Figuren stellen eine sitzende Frau und einen sitzenden Mann da.

Der Wert der beiden wird auf 800 EUR beziffert.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden Figuren geben können, sich beim Polizeirevier in Ladenburg unter 06203 / 93050 zu melden.

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