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POL-MA: Mannheim: Unbekannte stehlen Bronzefiguren vom Friedhof-Zeugenaufruf

POL-MA: Mannheim: Unbekannte stehlen Bronzefiguren vom Friedhof-Zeugenaufruf
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Mannheim (ots)

Im Zeitraum vom 01.04.2026 bis 20.05.2026 entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei Bronzefiguren von einem Grab auf dem Seckenheimer Friedhof im Krautgartenweg.

Die zwei etwa 20-30 cm großen Figuren stellen eine sitzende Frau und einen sitzenden Mann da.

Der Wert der beiden wird auf 800 EUR beziffert.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden Figuren geben können, sich beim Polizeirevier in Ladenburg unter 06203 / 93050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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