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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A 5, zwischen Kronau und Kreuz Walldorf: Aktuelle Vollsperrung aufgrund eines Verkehrsunfalles, PM 1

BAB A 5 (ots)

Die A 5 ist derzeit zwiwschen Kronau und Kreuz Walldorf aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen voll gesperrt. Es befinden sich Polizei und Rettungskräfte, unter anderem ein Rettungshubschrauber, im Einsatz. Zum Unfallhergang oder etwaigen Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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