Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A 5, zwischen Kronau und Kreuz Walldorf: Aktuelle Vollsperrung aufgrund eines Verkehrsunfalles, PM 1

BAB A 5 (ots)

Die A 5 ist derzeit zwiwschen Kronau und Kreuz Walldorf aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen voll gesperrt. Es befinden sich Polizei und Rettungskräfte, unter anderem ein Rettungshubschrauber, im Einsatz. Zum Unfallhergang oder etwaigen Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Es wird nachberichtet.

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