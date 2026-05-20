Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebesgut in Sömmerda aufgetaucht
Sömmerda (ots)
Gestern (19.05.2026) wurde ein als gestohlen gemeldeter Autoanhänger in Sömmerda wieder gefunden. Diebe hatten den Anhänger in der vergangenen Woche vom Gelände eines Baumarktes gestohlen. Gestern Vormittag entdeckten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sömmerda den Anhänger in einem Garagenkomplex in der Vieselbacher Straße. Unbekannte hatten das Kennzeichen des Anhängers entfernt und diesen in einem Gebüsch versteckt. Die Polizei sicherte Spuren und übergab das Diebesgut wieder an den rechtmäßigen Eigentümer. (SO)
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