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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 23.14 Uhr, kam es in der Schwetzingerstraße nach einem verbalen Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 40-Jjährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich eine Platzwunde am Hinterkopf zuzog. Anschließend trat der Täter mehrfach auf den Boden liegenden Geschädigten ein. Hierdurch erlitt dieser zudem leichte Prellungen im Bereich des Oberkörpers. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch behandelt wurde.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	Ca.30 Jahre alt
   -	Südländisches Erscheinungsbild
   -	Trug ein schwarzes Basecap (nach hinten aufgesetzt), ein

schwarzes Tanktop, eine schwarze Sporthose und weiße Sportschuhe.

Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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