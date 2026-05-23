POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche im Stadtgebiet Wiesloch, Einsatz eines Hubschraubers
Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)
Derzeit sucht die Polizei, mit Unterstützung eines Hubschraubers, im Stadtgebiet von Wiesloch nach einer 19-jährigen jungen Dame, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich zur Zeit in einer hilflosen Lage befindet.
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