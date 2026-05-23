POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche im Stadtgebiet Wiesloch, Einsatz eines Hubschraubers

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am späten Freitagabend gegen 22 Uhr wurde dem Polizeirevier Sinsheim ein BMW gemeldet, der in Schlangenlinien auf der B292 zwischen Reichartshausen und Sinsheim fahren würde. Eine umgehend entsandte Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug auf Höhe der Mülldeponie feststellen, wie es weiterhin teilweise im Gegenverkehr fuhr. Es liegen derzeit keine Hinweise zu einer Gefährdung anderer ...

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