Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Streitigkeiten enden in gefährlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3:30 Uhr, wurde der Polizei eine größere Auseinandersetzung in der Jungbuschstraße zwischen 10 bis 15 Personen gemeldet. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass drei Männer von einer anderen, achtköpfigen Männergruppe angegriffen wurden. Zunächst verwickelte man die Dreiergruppe in ein Gespräch, in dem es zu Faustschlägen gegen einen Herrn aus der Dreiergruppe kam. Als die Drei in Richtung Hafenstraße flüchteten, kam es zu Beleidigungen aus der "gegnerischen" Gruppierung und ein Mann habe ein Messer vor sich gehalten. Als dieser in Richtung von den drei Flüchtenden ging, hielt einer schützend die Hände vor sich und wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Nachdem die Drei schutzsuchen die dortige Tankstelle aufsuchten, verständigten sie die Polizei. Nach dem Eintreffen der Beamten wurde der Sachverhalt wie beschrieben bekannt und die eingesetzten Kollegen und Kolleginnen fahndeten umgehend nach den Tatverdächtigen. Hierbei konnten die beiden Haupttäter aus der Gruppe unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt vorläufig festgenommen werden. Beide Personen waren deutlich alkoholisiert und wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Der Grund der Auseinandersetzung und die Identifizierung der weiteren Personen aus der Gruppe ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Zeugen, welche Hinweise oder sachdienliche Angaben zur oben genannten Tat geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Tel. 0621/12580, in Verbindung zu setzen.

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