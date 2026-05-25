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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Größerer Einsatz von Feuerwehr und Polizei nach Gasaustritt in Mehrfamilienhaus

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, meldete eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Heidelberger Brückenstraße einen angeblichen Gasgeruch. Aufgrund der Meldung erfolgte eine umgehende Anfahrt der Polizei, Feuerwehr und von Rettungskräften. Das Gebäude wurde sogleich durch die Einsatzkräfte betreten und zunächst vorsorglich geräumt. Zudem musste die Brückenstraße präventiv für den Fußgänger-, Rad- und Fahrzeugverkehr zeitweise vollständig gesperrt werden. Im Rahmen der weiteren Prüfung erfolgten unter anderem auch eine gewaltsame Wohnungs- und Kelleröffnung, durch die Feuerwehr. Letzten Endes konnte hierbei eine Undichtigkeit an einer Gasleitung innerhalb einer Wohneinheit sowie am Haupthahn des Gebäudes selbst festgestellt werden. Nach den erfolgten Sofortmaßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner aber allesamt wieder zurück in ihre Wohnungen. Die letzten aufrechterhaltenen Sperrmaßnahmen wurden kurz nach 18:00 Uhr wieder aufgehoben und der Einsatz beendet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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