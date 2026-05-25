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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Durch Übermüdung 23.000EUR Schaden verursacht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Sonntag ereignete sich, gegen 17:00 Uhr, auf der Neckarsteinacher Straße in Schönau größerer Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr zu dieser Zeit die Neckarsteinacher Straße, in Fahrtrichtung Schönau Stadtmitte. Wohl aufgrund einer gegebenen Übermüdung verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte letztlich mit einer Grundstücksumzäunung. Glücklicherweise wurden bei dem Unfallgeschehen weder der Fahrer noch andere Verkehrsteilnehmer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen des Pkw und die erforderliche Fahrbahnreinigung mussten kurzzeitige Sperrmaßnahmen vorgenommen werden. Der verunfallte Pkw selbst war nicht mehr fahrbereit und musste im Rahmen der Maßnahmen auch noch abgeschleppt werden.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 23.000 Euro.

Das örtlich zuständige Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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