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FW Ense: Heckenbrand in Ense-Lüttringen: Feuerwehr führt Nachlöscharbeiten durch**

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Ense (ots)

Am Samstag, den 02. Mai 2026, wurde die Feuerwehr um 18:12 Uhr zu einem gemeldeten Heckenbrand an der Hermann-Löns-Straße (K30) im Ortsteil Lüttringen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Anwohner das Feuer bereits eigenständig gelöscht. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich daher auf Kontrollarbeiten mittels Wärmebildkamera sowie kleinere Nachlöscharbeiten, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Der Einsatz konnte nach rund 25 Minuten beendet werden.

Insgesamt waren etwa 35 Einsatzkräfte der Löschgruppen Höingen und Hünningen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Polizei.

Zur Brandursache liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

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