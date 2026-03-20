Feuerwehr Ense

FW Ense: gemeldeter Kellerbrand in Niederense

Ursache vermutlich ein technischer Defekt

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Ense (ots)

Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Ense um 13:19 Uhr zu einem vermuteten Kellerbrand zur Bergstraße im Ortsteil Niederense alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits selbstständig verlassen und sich ins Freie begeben. Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend zur Erkundung in den Keller vor. Dabei konnte lediglich eine Verrauchung festgestellt werden; ein offenes Feuer oder weitere Gefahrenquellen waren nicht erkennbar.

Im Anschluss wurde das Gebäude mittels technischer Belüftung intensiv entraucht. Als mögliche Ursache für die Verrauchung wurde ein Defekt an der Heizungsanlage angenommen. Daher wurde der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister hinzugezogen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an diesen übergeben.

Der Einsatz dauerte insgesamt etwa eine Stunde. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für Menschenleben.

Die Feuerwehr Ense war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst des Kreises Soest sowie die Polizei im Einsatz.

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