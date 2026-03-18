Feuerwehr Ense

FW Ense: Verabschiedung nach 24 Jahren in der Führung

Enser Wehrführung jetzt abschließend neu aufgestellt

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Ense (ots)

Jürgen Gottwald hat zum 31. März seine Amtszeit als stellvertretender Wehrführer beendet. Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg hat er unsere Feuerwehr mit außergewöhnlichem Engagement, großem Verantwortungsbewusstsein und unermüdlichem persönlichen Einsatz entscheidend geprägt.

Sein Wirken stand stets im Dienst der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Wehr. Für viele Kameradinnen und Kameraden war er dabei nicht nur Führungskraft, sondern auch Vorbild und verlässlicher Ansprechpartner.

Bürgermeister Rainer Busemann würdigte dies in seiner Ansprache mit den treffenden Worten: "Wo Verlässlichkeit drauf steht, ist Jürgen Gottwald drin." In Anerkennung seiner herausragenden Verdienste wurde ihm durch ihn die Ehrenmedaille der Gemeinde Ense verliehen.

Darüber hinaus erhielt er aus den Händen des Kreisbrandmeisters Thomas Wienecke sowie seines Stellvertreters Ralf Schwane das Feuerwehr-Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Silber - eine Auszeichnung, die seinen langjährigen und besonderen Einsatz auf eindrucksvolle Weise würdigt.

Wir danken Jürgen Gottwald von Herzen für seinen jahrzehntelangen Einsatz und seine herausragenden Verdienste um unsere Feuerwehr.

Zum 1. April übernimmt Timo Dümpelmann das Amt des stellvertretenden Wehrführers. Im Rahmen der Veranstaltung erhielt er seine Ernennungsurkunde aus den Händen von Bürgermeister Rainer Busemann.

Die Freiwillige Feuerwehr Ense freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit und ist überzeugt, dass er die erfolgreiche Arbeit der bisherigen Führung der Enser Wehr verantwortungsvoll fortführen wird.

Gemeinsam mit der neu aufgestellten Wehrführung um Thomas Meier und Ludger Schwarze bildet er künftig die Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Ense, die sich aus insgesamt drei Löschzügen, neun Löschgruppen sowie den beiden musikalischen Einheiten - dem Spielmannszug Hünningen und dem Musikzug Bremen - an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet zusammensetzt. Mit seiner Ernennung ist das Team der Wehrführung jetzt für die Zukunft optimal aufgestellt.

Gott zur Ehr - dem Nächsten zur Wehr

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