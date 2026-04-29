Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Gemeinsames Höhenrettungstraining - Berufsfeuerwehr Stuttgart und Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg

Stuttgart (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, führen die ARS (Air Rescue Specialists) der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Stuttgart und die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg ein gemeinsames Training an der Baustelle der Hochbrücke in Horb am Neckar durch. Die Intension der behördlichen Kooperation ist die Rettung von Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen. Hierfür kommt eine spezielle Winde am Hubschrauber zum Einsatz, um auch schwer zugängliche Örtlichkeiten aus der Luft zu erreichen. Die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg, die dem landesweit agierenden Polizeipräsidium Einsatz angehört und die Berufsfeuerwehr Stuttgart haben bereits im Jahre 2021, beim Jahrhunderthochwasser im Ahrtal, hocheffizient zusammengearbeitet. Damals konnten 40 Menschen aus ihren zum Teil kritischen (von den Dächern vom Hochwasser eingeschlossener Häuser, aus PKW welche in der Flut standen) Lagen gerettet werden.

Zum Erhalt dieser Fähigkeiten sind regelmäßige Übungen erforderlich, um die Einsatzkräfte bestmöglich auf unterschiedliche Szenarien vorzubereiten, denn das komplexe Rettungsverfahren stellt hohe Anforderungen an Piloten, Windenoperator und Höhenretter. Auch das aktuelle Training in Horb am Neckar trägt dazu bei, dass im Ernstfall sicher und effizient Hilfe aus der Luft geleistet werden kann. Dann kann es - angesichts einsturzgefährdeter Häuser und anderer zeitkritischer Faktoren - auf jede Minute ankommen.

Überdies noch ein allgemeiner Hinweis zum Einsatz des Polizeihubschraubers, der grundsätzlich Aufmerksamkeit erzeugt und die nachvollziehbare Frage aufwirft "Was da wohl los sei...?" Feuerwehr und Polizei bitten in solchen Fällen von Nachfragen über die Notrufleitungen (110 und 112) abzusehen, um die Kapazitäten der Leitstellen für Notfälle freizuhalten. Zumeist wird über die regionalen Medien zeitnah über den entsprechenden Einsatz berichtet und die Bevölkerung informiert.

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