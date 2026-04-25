FW Stuttgart: Waldbrand auf 6.500 Quadratmetern in Stuttgart-Rohracker
Stuttgart (ots)
- Waldbrand breitet sich schnell aus
- Steile Hanglage erschwert die Löscharbeiten
- Aufmerksame Spaziergängerin verständigt die Feuerwehr
Am Samstagnachmittag hörte eine aufmerksame Spaziergängerin knisternde Geräusche und eine leichte Rauchentwicklung und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Feuerwehr im Gewann Fuchsrain in Stuttgart-Rohracker schlugen die Flammen an einem steilen Hang bereits bis zu zwei Meter in die Höhe und der der Brand breitete sich schnell aus.
Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Brandausbreitung verhindern. Hierzu kamen zwei Tanklöschfahrzeuge-Waldbrand, ein Großtanklöschfahrzeug mit 10.000 Litern Löschwasser und eine Feuerwehrdrohne zum Einsatz. Die Tanklöschfahrzeuge pendelten in das Waldgebiet um die Einsatzstelle mit Löschwasser zu versorgen. Die Einsatzkräfte verschafften sich über Leitern und Seile Zugang zu der Brandstelle und löschten das Feuer mit Löschrucksäcken und einer Wasserleitung ab. Bei den aufwändigen Nachlöscharbeiten musste der Waldboden an mehreren Stellen geöffnet werden. Um weitere Glutnester zu finden wurden mehrere Wärmebildkameras am Boden und über eine Feuerwehrdrohne aus der Luft eingesetzt.
Gegen 18:30 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen beendet werden.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr
Feuerwache 2: Inspektionsdienst
Feuerwache 3: Leitungsdienst, zwei Löschfahrzeuge
Verwaltungsstandort: Pressesprecher
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Büsnau: Waldbrandtanklöschfahrzeug
Abteilung Heumaden: Waldbrandtanklöschfahrzeug
Abteilung Plieningen: Großraumtanklöschfahrzeug
Abteilung Rohracker: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen
Abteilung Sommerrain: Mannschaftstransportwagen, Drohne
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