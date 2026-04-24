Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Entenfamilie von Feuerwehr gerettet

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Stuttgart (ots)

- Entenfamilie verirrt sich in den Schwanenplatztunnel - Feuerwehr rettet Entenfamilie aus dem Berufsverkehr

Am heutigen Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 16:30 Uhr zu einer Tierrettung auf die B14 in den Schwanenplatztunnel in Bad Cannstatt gerufen. Eine Mutterente hatte sich mit ihren fünf Küken in den dichten Berufsverkehr verirrt. Ein zufällig vor Ort anwesender Rettungswagen bemerkte die Gefahr, sicherte die Einsatzstelle mittels Blaulicht ab und begleitete die Enten bis zum Eintreffen der Feuerwehr.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug sowie dem Gerätewagen Wasserrettung an. Dieses Fahrzeug ist zusätzlich mit spezieller Ausrüstung für Tierrettungen ausgestattet.

Die Einsatzkräfte fingen die Entenküken per Hand ein, die Mutterente wurde mit einem Kescher eingefangen. In einer Tiertransportkiste wurde die Entenfamilie zu einem Teich in den Unteren Schlossgarten verbracht, wo sie wieder wohlauf in Freiheit gelassen werden konnte.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Hilfeleistungslöschfahrzeug, Gerätewagen-Wasserrettung

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