Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Dachgeschosswohnung im Vollbrand - Feuerwehrmann leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Gegen 21:00 Uhr am Sonntagabend brannte eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elsässer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen in voller Ausdehnung. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, schlugen Flammen aus den Dachgeschossfenstern, der Brand drohte bereits auf den Dachstuhl überzugreifen. Alle Bewohner hatten das Gebäude glücklicherweise selbständig unverletzt verlassen können, sodass die Feuerwehr beim Eintreffen umgehend mit der Brandbekämpfung beginnen konnte. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der baulichen Situation aufwändig. Erst nach einer dreiviertel Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an, da sich der Brand in die Holzbalkendecke und eine Gebäudetrennwand ausgebreitet hatte und daher diese Bauteile aufwändig geöffnet werden mussten, damit sich das Feuer nicht auf die angrenzende Wohnung ausbreitet. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, konnte aber nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Die betroffene Brandwohnung sowie direkt angrenzende Wohnungen im Gebäude sind durch Brandrauch verunreinigt und aktuell nicht bewohnbar. Für die Bewohner wurde eine alternative Unterbringung organisiert.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst, 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge, Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen Hygiene Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik Abteilung Stammheim: Hilfeleistungslöschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen Abteilung Uhlbach: Löschfahrzeug Abteilung Zazenhausen: 2 Löschfahrzeuge

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 3 Rettungswagen, 2 Notarzt-Einsatzfahrzeuge, Leitender Notarzt, Krankentransportwagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell