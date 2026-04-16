Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand auf dem Vordach eines Verwaltungsgebäudes

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Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16. April 2026) kam es zu einem Brand auf dem Vordach eines Verwaltungsgebäudes in Recklinghausen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 16:45 Uhr zur Lessingstraße ins Recklinghäuser Westviertel alarmiert. Die ersten Notrufe sprachen von dichtem, schwarzem Rauch, der aus dem Gebäude dringen würde. Aufgrund der zahlreichen Notrufe erhöhte die Leitstelle umgehend - noch auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr - das Alarmstichwort und löste unter anderem die Alarmstufe "MANV 5 - Massenanfall von Verletzten bis zu fünf Personen" aus.

Beim Einsatzobjekt handelt es sich um ein Bürogebäude, welches durch verschiedene Mieter genutzt wird.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr war das Gebäude weitestgehend geräumt. Alle Personen konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt. Die zahlreichen alarmierten Kräfte des Rettungsdienstes konnten somit in Bereitstellung verbleiben.

Der Brand stellte sich als Feuer auf dem Vordach des Gebäudes heraus. Durch die Brandeinwirkungen waren teilweise Fenster im ersten und zweiten Obergeschoss des Bürogebäudes geborsten. Der Rauch zog massiv am Objekt hoch und hinterließ starke Rußspuren. Die Feuerwehr löschte den Brand ab und konnte eine Ausbreitung - insbesondere auf das Gebäudeinnere - erfolgreich verhindern. Der Gebäudeschaden im Inneren blieb begrenzt auf die direkt an die Außenwand grenzenden Räume des Objekts. Inwieweit die Infrastruktur der verschiedenen Mieter des Objekts betroffen wurde, muss durch diese geklärt werden.

Eine Gasflasche auf dem Vordach des Gebäudes wurde gekühlt.

Um 17:25 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten und Brandkontrollen.

Der Einsatz endete um 18:15 Uhr. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der Feuer- und Rettungswache, die Einsatzleitdienste, die ehrenamtlichen Löschzüge Altstadt, Hochlar, Speckhorn und Süd sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen (RTW), zwei Notärzten und einem Krankentransportwagen (KTW) sowie dem Einsatzleitwagen (ELW 2) des Kreises Recklinghausen. Der Löschzug Süd sicherte im Verlauf des Einsatzes den Grundschutz für weitere Einsätze im Stadtgebiet von der Feuer- und Rettungswache aus.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

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