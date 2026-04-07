Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand - keine Verletzten - Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar

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Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag (07. April 2026) kam es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in Recklinghausen-König-Ludwig. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 12:40 Uhr zur Straße "Sarnsbank" in den Stadtteil König-Ludwig gerufen. Aus den Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes auf der Vorder- und Rückseite drang bei Eintreffen der Feuerwehr bereits Brandrauch. Alle Bewohner der Brandwohnung konnten sich eigenständig retten. Eine Katze aus der Brandwohnung galt als vermisst.

Die Kräfte der Feuerwehr drangen umgehend zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor und kontrollierten den Treppenraum und die weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte zügig abgelöscht werden, so dass bereits um 13:20 Uhr "Feuer unter Kontrolle" vermeldet werden konnte. Im Anschluss ergaben sich umfangreiche Nachlöscharbeiten.

Die Bewohner des Hauses wurden rettungsdienstlich betreut, blieben aber alle unverletzt.

Durch das Energieversorgungsunternehmen wurde das Haus im Anschluss von der Strom- und Gasversorgung getrennt. Alle Bewohner kamen eigenständig anderweitig unter.

Eine Katze aus dem 2. OG oberhalb der Brandwohnung konnte gerettet werden. Die zweite Katze aus der Brandwohnung blieb verschwunden und wurde nicht aufgefunden.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, die ehrenamtlichen Löschzüge Süd und Suderwich sowie der Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt.

Um 13:26 Uhr kam es zu einem weiteren Einsatz der Feuerwehr. Passanten berichteten über den Notruf 112 über Rufe aus der Kanalisation im Bereich der Mährenfurt in Recklinghausen-Süd. Die umfassende Erkundung der Kanalisation als auch des weiteren Umfelds rund um die gemeldete Stelle ergaben keine Hinweise auf Personen in der Kanalisation. Auch Hilferufe konnten nicht festgestellt werden. Auch nach Rücksprache mit der Polizei wurden aktuell keine Personen vermisst. Der Einsatz endete erfolglos um 14:00 Uhr. Im Einsatz befanden sich an dieser Einsatzstelle die Kräfte der ehrenamtlichen Löschzüge Süd und Ost sowie die Einheit zur speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen (SRHT / Höhenrettung) und der Rettungsdienst mit zwei RTW und einem Notarzt der Stadt Herne.

Der Löschzug Altstadt sicherte den Grundschutz für weitere, zeitgleiche Einsätze.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

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