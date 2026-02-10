Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brand auf Autohof schnell unter Kontrolle

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. Februar 2026) kam es in Recklinghausen-Hochlarmark zu einem Brand auf dem Gelände eines Autohofs. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde im 01:05 Uhr zur Hochlarmarkstraße alarmiert. Noch während der Anfahrt der ersten Kräfte gingen eine Vielzahl von weiteren Meldungen über den Notruf 112 bei der Kreisleitstelle ein. Aufgrund dessen wurden weitere Kräfte alarmiert.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle brannte es auf dem Gelände eines Autohofs. Hierbei stand ein abgestelltes, freistehendes Wohnmobil in Vollbrand.

Ein Übergriff der Flammen auf weitere Fahrzeuge konnte erfolgreich verhindert werden. Das Wohnmobil konnte nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder. Zur Brandbekämpfung kam Löschschaum zum Einsatz. Die Lage war zügig unter Kontrolle, so dass noch auf der Anfahrt befindliche Fahrzeuge die Einsatzfahrt abbrechen konnten.

Um 03:00 Uhr endete der Einsatz der Feuerwehr. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Diese leitete eine Brandursachenermittlung ein.

Im Einsatz befanden sich der Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, die ehrenamtlichen Einheiten Süd und Hochlar sowie der Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt. Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt besetzte die Feuer- und Rettungswache.

Auskünfte zur Brandursache und Schadenshöhe erteilt die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell