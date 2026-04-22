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FW Stuttgart: Fuchs-Rettung in Stuttgart-Hohenheim

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Stuttgart (ots)

- Passanten hören Bellen - Junger Fuchs hilflos im Abwasserkanal

Am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr gegen 9:15 Uhr wegen eines vermuteten Hundes in einem Abwasserkanal nach Stuttgart Hohenheim alarmiert. Passanten riefen den Notruf, weil sie eine Art Bellen aus der Kanalisation hörten. Wie sich herausstellte, kam das Bellen jedoch von einem jungen Fuchs. Da es sich hierbei um ein wildes und möglicherweise auch gefährliches Tier handelte, wurde der Gerätewagen-Wasserrettung nachgefordert, auf dem sich eine spezielle Ausrüstung zur Tierrettung befindet.

Ein Blick in den Abwasserkanal bestätigte, dass es sich um einen jungen Fuchs handelte, welcher vermutlich bereits längere Zeit in dem Abwasserkanal festsaß. Eine Feuerwehrbeamtin stieg in den Kanal hinab, konnte das Jungtier mit viel Geduld anlocken und fing es schließlich mit einem Kescher ein. Anschließend wurde der Fuchs an den Tiernotdienst übergeben, welcher ihn zur weiteren Versorgung in eine Tierauffangstation brachte. Für ein weiteres Jungtier, dass sich ebenfalls in dem Abwasserkanal befand, kam jede Hilfe zu spät.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Gerätewagen-Wasserrettung

Feuerwache 5: Leitungsdienst, Löschfahrzeug

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