Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Tagesförderstätte mit Wohnheim

Stuttgart (ots)

- Küchenbrand mit starker Rauchentwicklung im 3. Obergeschoss - 9 betroffene Personen - Mehrere Atemschutztrupps im Einsatz

Eine automatische Brandmeldeanlage einer Tagesförderstätte mit Wohnheim alarmierte über die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr in die Straße Am Mühlkanal im Stadtbezirk Stuttgart-Ost.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen Brand in einem Hauswirtschaftsraum im 3. Obergeschoss fest. Der Flur in diesem Bereich war verraucht. Mehrere nicht gehfähige Personen hielten sich noch im rauchfreien Bereich auf und wurden dort von Pflegepersonal betreut. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch mit einem Löschrohr unter Atemschutz. Der betroffene Bereich wurde anschließend belüftet, um den Brandrauch abzuleiten. Der Rettungsdienst sichtete neun Bewohner. Eine Person ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik verbracht worden. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte die darüberliegenden und darunterliegenden Geschosse sowie die benachbarten Wohnungen. Dabei konnten keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt werden. Durch eine Messeinheit wurden Schadstoffmessungen durchgeführt. Es konnten keine erhöhten Werte festgestellt werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug Feuerwache 2: Gerätewagen Hygiene, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 3: Löschzug, Inspektionsdienst, Direktionsdienst Feuerwache 4: Gerätewagen AtemschutzMesstechnik

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Wangen: Löschzug Abteilung Degerloch: Führungsunterstützung

Auf Grund des Frühlingsfestes auf dem Cannstatter Wasen sowie zeitgleich mehrerer Kleineinsätze im Stadtgebiet wurde die Feuerwache 3 umgehend mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Abteilung Untertürkheim: Wachbesetzung Abteilung Uhlbach: Wachbesetzung

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen

Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rückfragen

Feuerwehr Stuttgart Felix Rall Pressesprecher

0711 21673510

37-Pressestelle@stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell