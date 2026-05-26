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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Gabelstapler in Firmenhalle

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Straße "Am Leitzelbach" auf einem Firmengelände gegen 13 Uhr aufgrund eines brennenden Gabelstaplers zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen startete ein 53-jähriger Mann einen Gabelstapler in einer Halle und stellte daraufhin eine Wärmeentwicklung fest. Kurze Zeit später begann der Gabelstapler zu brennen. Der Mann versuchte, den Gabelstapler eigenständig zu löschen, da in unmittelbarer Nähe Papier gelagert wurde. Durch die Löschversuche verletzte sich der Mann leicht und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht und so ein Übergreifen auf das dort gelagerte Papier verhindert werden.

Am Gabelstapler entstand sein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Die Halle blieb durch den Brand unbeschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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