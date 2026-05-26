Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Sonntagabend kam es am Autobahnkreuz Weinheim gegen 23:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 51-jährige Kia-Fahrerin fuhr mit ihrem Auto am Autobahnkreuz Weinheim in Richtung Frankfurt auf die Autobahn auf. Beim Auffahren vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen achtete sie nicht auf den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 28-jährigen Fahrer mit seinem Lastwagen und kollidierte seitlich mit diesem. Der Mann lenkte daraufhin seinen Lastwagen auf den linken der beiden Fahrstreifen. Hier kollidierte er mit einem 31-jährigen VW-Fahrer, der sich zu dem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug in Höhe des Lastwagens befand. Das Auto des 31-Jährigen wurde durch die Kollision an eine dortige Betonmauer gedrückt.

Ein nachfolgender 38-jähriger Audi-Fahrer konnte sein Auto im Trümmerfeld zwar rechtzeitig zum Stehen bringen, jedoch wurde ein Reifen durch Trümmerteile beschädigt.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 55.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn für circa 30 Minuten vollgesperrt werden. Hiernach wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet.

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